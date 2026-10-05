Теннисист Медведев снят с полуфинала ATP в Пекине из-за попадания мячом в болельщика

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Российский теннисист Даниил Медведев попал мячом в голову болельщику, после чего был снят с полуфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.

Инцидент произошел во время матча против спортсмена из Сербии Новака Джоковича. При счете 7:5, 5:3 в пользу серба россиянин после розыгрыша ударил ракеткой по мячу, который отлетел в человека на трибуне. За это судьи присудили ему поражение.

Ранее Медведев выиграл турнир ATP в китайском Ханчжоу. В финале он сыграл с соотечественником Андреем Рублевым.

Игра завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Медведева, у которого был первый номер посева. Рублев был посеян под вторым номером.

