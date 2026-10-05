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Новости

05 октября, 18:00

Происшествия

Парашютист-рекордсмен разбился в Рязанской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Парашютист разбился во время прыжка на аэродроме Крутицы в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По данным ведомства, днем 4 октября мужчина выполнял прыжок с парашютом, однако в какой-то момент столкнулся с землей. Он получил травмы и был госпитализирован, но спасти его не удалось. Погибшему было 57 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В СК добавили, что назначены судебные экспертизы и проводятся следственные действия.

По данным канала SHOT в MAX, погибшим оказался парашютист-рекордсмен Сергей Сергиенко. Трагедия произошла во время прыжка большой формацией с двух самолетов. По словам очевидцев, у спортсмена возникли проблемы с основным парашютом: купол вел себя нестабильно, а примерно в шести метрах от земли резко клюнул вперед.

Сергиенко занимался парашютным спортом с молодости, совершил несколько тысяч прыжков. Он участвовал в ночном парашютном рекорде России и входил в команду, установившую мировой рекорд.

Ранее два человека погибли при крушении параплана в Сахалинской области. Инцидент произошел в 2,5 километра севернее села Березняки. Сверхлегкий летательный аппарат упал на заброшенном аэродроме. Погибшие – управляющий парапланом и его пассажир.

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