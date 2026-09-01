Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 14:50

Происшествия

Два человека погибли при падении параплана в Сахалинской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов​

Два человека погибли при крушении параплана в Сахалинской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточного МСУТ Следственного комитета России.

Инцидент произошел в 2,5 километра севернее села Березняки. Сверхлегкий летательный аппарат упал на заброшенном аэродроме. Погибшие – управляющий парапланом и его пассажир.

"Следственными органами <...> организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", – говорится в сообщении.

Ранее парашютист погиб в Рузском городском округе Подмосковья. Предварительно, несчастный случай произошел над аэродромом Ватулино. 41-летний мужчина прыгнул с высоты 600 метров.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Уточнялось, что парашют не раскрылся и при приземлении мужчина получил смертельные травмы.

Читайте также


происшествиярегионы

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика