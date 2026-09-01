Два человека погибли при падении параплана в Сахалинской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов​

Два человека погибли при крушении параплана в Сахалинской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточного МСУТ Следственного комитета России.

Инцидент произошел в 2,5 километра севернее села Березняки. Сверхлегкий летательный аппарат упал на заброшенном аэродроме. Погибшие – управляющий парапланом и его пассажир.

"Следственными органами <...> организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", – говорится в сообщении.

Ранее парашютист погиб в Рузском городском округе Подмосковья. Предварительно, несчастный случай произошел над аэродромом Ватулино. 41-летний мужчина прыгнул с высоты 600 метров.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Уточнялось, что парашют не раскрылся и при приземлении мужчина получил смертельные травмы.

