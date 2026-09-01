Часть деревянной платформы рухнула на ж/д станции Мытищи

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Локальное повреждение элемента одной из платформ произошло на железнодорожной станции Мытищи. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Никто не пострадал. Отмечается, что место было оперативно огорожено, доступ пассажиров к поврежденному участку ограничен, а сам участок восстановлен.

В настоящее время на платформе проводится капитальный ремонт. В ходе работ конструктивные элементы будут заменены. На движение поездов ситуация не влияет, добавили в ЦППК.

В свою очередь, Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по данному инциденту, сообщили в пресс-службе ведомства Агентству "Москва".



Фото: пресс-служба ЦППК

Ранее часть крыши платформы обрушилась на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге. Глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт пояснил, что разрушилась часть надземной парковки.

Инцидентом заинтересовались сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры. Ведомство организовало проверку по факту произошедшего.

