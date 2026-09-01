В "Мосбилете" рассказали о музеях, посвященных выдающимся музыкантам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей и гостей столицы пригласили посетить городские музеи, связанные с жизнью и творчеством известных деятелей культуры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Среди таких учреждений – Музей Владимира Высоцкого. Он возник как стихийный памятник, сооруженный почитателями у Театра на Таганке в день смерти поэта и актера. Сегодня это полноценный культурный центр с воссозданными гостиной, кухней и кабинетом. Обстановку привезли из квартиры, находившейся на Малой Грузинской. В музее представлены личные вещи, письма, афиши, стихотворные рукописи, записи концертов и фильмография артиста.

Среди экспонатов – голографическое изображение Высоцкого, интерактивные инсталляции. Например, с помощью джойстика экспоната "Линия жизни" можно выбрать событие и погрузиться в атмосферу прошлого века. В зале "Кухня" работает старый дисковый телефон: если снять трубку, запускается голограмма, на которой Высоцкий беседует со Станиславом Говорухиным и исполняет песню "Ну вот, исчезла дрожь в руках".

В зале "Начало пути" хранится чертеж, залитый черной тушью. В 1955 году Высоцкий по настоянию родных поступил в Московский инженерно-строительный институт, но перед сдачей зачета по черчению решил оставить учебу и залил работу тушью. Этот поступок позволил ему поступить в Школу-студию МХАТ.

Зал "Театр и кино" демонстрирует театральные костюмы, среди которых пиджак персонажа фильма "Место встречи изменить нельзя" Глеба Жеглова и табличка с надписью "Отдел борьбы с бандитизмом". Также в музейных витринах можно увидеть гитары, коллекцию магнитофонов, проигрыватель старых пластинок и устройство, сделанное вручную для записи звука на рентгеновские снимки.

Среди подарков – хоккейная клюшка с автографом Валерия Харламова и синий почтовый ящик, куда поклонники со всего Советского Союза присылали письма. Посетители могут прочитать эти послания.

На втором этаже музея проходят выставки современных художников, в концертном зале – тематические вечера и творческие встречи. Музей находится по адресу улица Высоцкого, дом 3, строение 1.

Мемориальный музей Александра Скрябина расположен в старинном особняке, где композитор провел последние годы жизни. Квартира в стиле русского модерна из шести комнат сохранила подлинную обстановку начала XX века. Здесь находятся личные вещи Скрябина, его рояли и знаменитый световой круг, звучит музыка в авторском исполнении. В этой квартире бывали Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Александр Таиров и Алиса Коонен.

Для посетителей организованы тематические экскурсии, концерты и образовательные мероприятия. Экскурсия-концерт "Скрябин и символизм" знакомит с тем, как композитор был связан с деятелями Серебряного века, а затем проходит концерт из произведений Фридерика Шопена, Александра Скрябина и Сергея Рахманинова. На специальном стенде гости могут сопоставить собственные цветовые ассоциации с системой Скрябина, который воспринимал тональности в цвете.

В прихожей сохранилось зеркало, в которое композитор смотрелся перед выходом из дома. По легенде, если посмотреть в него перед важным событием, все пройдет хорошо. Музей находится по адресу Большой Николопесковский переулок, дом 11, строение 1.

Экспозиция Музея русской гармоники Альфреда Мирека на 2-й Тверской-Ямской улице посвящена истории язычковых инструментов XIX–XX веков. Здесь представлена коллекция музыкальных инструментов, афиш, фотографий, документов и звукозаписей, которую в течение 55 лет собирал доктор искусствоведения Альфред Мирек.

Посетители могут проследить путь развития русской гармоники – от простых моделей середины XIX века до концертных аккордеонов и баянов XX века.

Приобрести билеты можно с помощью сервиса "Мосбилет".

Ранее жителей и гостей столицы позвали на образовательный цикл лекций "Московский авангард", который состоится в Музее Москвы. Откроется он 8 сентября лекцией "Московский авангард: искусство нового времени", где слушателям расскажут об объединявших авангардистов идеях и о том, почему именно Москва стала местом для самых дерзких художественных экспериментов.

