Си Цзиньпин заявил о готовности Китая содействовать урегулированию на Украине

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Китай готов усилить взаимодействие с другими странами для поиска политических решений по ситуации на Украине, Ближнем Востоке и в Афганистане. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке.

По его словам, Пекин намерен поддерживать коммуникацию и координацию со всеми сторонами по международным и региональным конфликтам. Китайский лидер отметил, что при этом необходимо устранять не только последствия кризисов, но и их причины.

Си Цзиньпин подчеркнул, что такой подход позволит содействовать политическому урегулированию ситуации в указанных регионах.

В этом году саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Бишкеке. Владимир Путин прибыл на мероприятие, где у него запланировано девять двусторонних встреч.

Перед началом заседания совета глав государств в конгресс-центре "Ырыс Ордо" Путин вместе с лидером КНР вошел в зал, где уже находился премьер-министр Индии Нарендра Моди. Они кратко пообщались "на ногах", обменявшись рукопожатиями.

До этого на полях саммита Путин также встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и отметил развитие гуманитарных контактов между странами.