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01 сентября, 06:45

Политика

Песков объяснил расширение ШОС общей идеологией стран-участниц

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) продолжает расширяться, поскольку объединяет страны с общими ценностными подходами к международным отношениям. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью киргизско-российскому телеканалу "Номад ТВ".

Представитель Кремля отметил, что государства – участники ШОС придерживаются единого понимания того, как должны строиться связи как в двустороннем, так и в многостороннем формате. По его словам, именно эта общность взглядов позволяет организации успешно развиваться, несмотря на глобальные кризисы и кардинальные изменения в мировой политике за 25 лет существования объединения.

Песков подчеркнул, что взаимодействие между странами ШОС должно опираться на международное право, а не на правила, навязываемые извне. Он добавил, что ключевыми принципами сотрудничества остаются взаимные договоренности, взаимное уважение и взаимная выгода.

Саммит ШОС проходит в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. Ожидается, что в нем примут участие главы 17 государств, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.

Владимир Путин прибыл туда 31 августа. Он пробудет в Киргизии до 1 сентября. У президента запланировано девять двусторонних встреч.

Владимир Путин прибыл в Бишкек на саммит ШОС

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