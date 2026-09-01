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01 сентября, 06:28

Общество

Кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве 1 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода, кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве во вторник, 1 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 24 до 26 градусов. В Подмосковье – от 22 до 27 градусов.

Также в регионе будет дуть южный, юго-восточный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее в ГУ МЧС России по Москве предупредили, что туман с видимостью до 200–500 метров прогнозируется в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Он продлится с 23:00 31 августа до 07:00 1 сентября.

В связи с этим спасатели рекомендовали автомобилистам снизить скорость и соблюдать дистанцию, а также избегать резких маневров при движении. Кроме того, в МЧС призвали не оставлять детей без присмотра.

Москвичам рассказали о погоде 1 сентября

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