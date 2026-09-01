Присяжные в США вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура

Фото: ТАСС/AP/David Becker

Присяжные в США вынесли обвинительный вердикт Дуэйну Кэффи Ди Дэвису по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура, совершенном почти 30 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-трансляцию судебного заседания.

Коллегия признала подсудимого виновным в убийстве первой степени с применением огнестрельного оружия. Оглашение приговора назначено на 13 октября. Также отмечается, что Дэвис ранее имел судимости по другим делам.

До этого СМИ сообщили, что американскому рэперу и продюсеру Шону Комбсу, известному как P. Diddy, могут предъявить обвинения в связи с убийством Тупака Шакура. Как подчеркивали журналисты, это произойдет в том случае, если суд признает виновным Дэвиса.

Тупак Шакур получил смертельные ранения 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе. Автомобиль, в котором находились музыкант и основатель лейбла Death Row Records Шуг Найт, остановился на светофоре, когда из припаркованного рядом белого Cadillac по нему был открыт огонь. 25-летний артист скончался в больнице спустя несколько дней.