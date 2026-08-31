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31 августа, 21:50

Транспорт

Расписание поездов Ярославского и Павелецкого направлений МЖД изменится в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание некоторых пригородных поездов Ярославского и Павелецкого направлений Московской железной дороги (МЖД), включая составы "Аэроэкспресса", изменится в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Причиной стали ремонтные работы: на нескольких станциях будут ремонтировать платформы, а на станции Сильницы Северной железной дороги в Ярославской области заменят стрелочные переводы.

С 1 по 30 сентября с 10:00 до 14:00 работы пройдут на станциях Мытищи, Лосиноостровская и остановочном пункте Тайнинская. На время работ движение по первому пути будет приостановлено, поезда пойдут по соседним путям. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок, две электрички выведут из расписания. Для компенсации назначены два дополнительных поезда Москва – Софрино, еще двум поездам продлят маршрут до станции Пушкино.

2 и 5 сентября с 09:49 до 17:45 на станции Сильницы будут проводиться работы по замене стрелочных переводов. Это также отразится на расписании: у некоторых поездов изменится время, одна электричка проследует по укороченному маршруту, шесть поездов временно выведут из расписания.

С 1 по 30 сентября с 00:00 до 05:30 продолжится ремонт платформ на станциях Нагатинская, Тульская, Бирюлево-Товарная, Варшавская и Чертаново. Движение на участках будет приостановлено, поезда пойдут по соседним путям. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок, три поезда временно выведут из расписания.

Ранее сообщалось, что график движения электричек на участках Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) Савeлово – Калязин – Углич и Савeлово – Калязин – Сонково изменится с 7 по 18 сентября. Корректировки связаны с проведением работ по модернизации инфраструктуры ОЖД на станции Калязин Пост. В частности, 10 сентября поезда № 6973 и 6976 на участке Калязин Пассажирский – Углич – Калязин Пассажирский отменят на всем маршруте следования.

Пассажиров в России будут информировать об отмене поезда и корректировке маршрута

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