Водитель электровелосипеда пострадал в ДТП с автомобилем на юге Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель электровелосипеда пострадал в ДТП с автомобилем на Булатниковской улице на юге Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура в MAX.

По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте налево совершил столкновение с электровелосипедом под управлением мужчины 2001 года рождения. После аварии пострадавшего госпитализировали.

Прокуратура взяла под контроль ход и результаты проверки.

Ранее на востоке Москвы в результате наезда электросамоката пострадал 3-летний мальчик. Предварительно, его сбил юноша 2008 года рождения, который двигался по тротуару. Пострадавшего ребенка госпитализировали, а установление всех обстоятельств взяла на себя столичная прокуратура.

До этого подросток на электросамокате пострадал в ДТП в Зеленоградском административном округе Москвы. При этом ребенок не имел права управления электросамокатом. После аварии его доставили в медучреждение.

