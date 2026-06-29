Грузовик насмерть сбил мужчину на электровелосипеде на юго-западе Москвы

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На юго-западе Москвы грузовик насмерть сбил мужчину на электровелосипеде. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на улице Поляны в районе владения 3А. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля при перестроении в правую полосу столкнулся с мужчиной на электровелосипеде.

На месте аварии в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в результате ДТП на Садовом кольце пострадала девушка-мотоциклист. Предварительно, она не справилась с управлением и наехала на столб освещения. Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

