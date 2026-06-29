Турецкая актриса Саклы из сериала "Глаза Черного моря" погибла в ДТП

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В Турции 19-летняя актриса Гамзе Саклы погибла в ДТП вместе с двумя подругами. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание Sözcü.

Смертельная авария произошла вечером 23 июня в городе Чайели провинции Ризе. Водителем была 22-летняя Селинай Сарал.

По предварительной информации, автомобиль потерял управление и врезался в столб на разделительной полосе. После этого машину выбросило на встречную полосу, где также произошло столкновение с другой легковушкой и микроавтобусом. На месте ДТП начался пожар.

В результате Саклы выбросило на дорогу, а ее подруги остались в горящей машине. Все они погибли, еще пятерых пострадавших госпитализировали.

Саклы начинала как помощница и стилист на съемках, а в 2025 году сыграла роль второго плана в сериале "Глаза Черного моря", который транслировали российские стриминговые сервисы.