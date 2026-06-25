Умер продюсер визуальных эффектов "Звездных войн" Джефф Олсон

Фото: x.com/ILMVFX

Продюсер и специалист по визуальным эффектам Джефф Олсон умер в возрасте 77 лет. Об этом пишет издание Variety.

Олсон ушел из жизни 21 июня, его смерть была подтверждена студией визуальных эффектов Industrial Light&Magic, основанной Джорджем Лукасом. При этом причина его смерти не разглашается.

"За почти 25 лет работы в компании Джефф работал модельмейкером, модельным супервайзером и продюсером визуальных эффектов во многих классических проектах. <…> Его карьера охватила значительные перемены в искусстве и индустрии", – говорится на странице студии в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Олсон работал над такими фильмами, как "Звездные войны: Призрачная угроза", "Звездный путь" и "Кто подставил кролика Роджера". В студии отметили, что он всегда был предан команде, выполняя задачи с юмором и добротой.

Его последним проектом в качестве продюсера визуальных эффектов стал фильм Priest 2011 года. Кроме того, Олсон часто работал сценическим продюсером, в частности над "Пиратами Карибского моря: На краю света".

Он вел деятельность в ILM с 1985 по 2009 год, после чего присоединился к Polygon Entertainment.