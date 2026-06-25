Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 14:30

Культура

Умер продюсер визуальных эффектов "Звездных войн" Джефф Олсон

Фото: x.com/ILMVFX

Продюсер и специалист по визуальным эффектам Джефф Олсон умер в возрасте 77 лет. Об этом пишет издание Variety.

Олсон ушел из жизни 21 июня, его смерть была подтверждена студией визуальных эффектов Industrial Light&Magic, основанной Джорджем Лукасом. При этом причина его смерти не разглашается.

"За почти 25 лет работы в компании Джефф работал модельмейкером, модельным супервайзером и продюсером визуальных эффектов во многих классических проектах. <…> Его карьера охватила значительные перемены в искусстве и индустрии", – говорится на странице студии в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Олсон работал над такими фильмами, как "Звездные войны: Призрачная угроза", "Звездный путь" и "Кто подставил кролика Роджера". В студии отметили, что он всегда был предан команде, выполняя задачи с юмором и добротой.

Его последним проектом в качестве продюсера визуальных эффектов стал фильм Priest 2011 года. Кроме того, Олсон часто работал сценическим продюсером, в частности над "Пиратами Карибского моря: На краю света".

Он вел деятельность в ILM с 1985 по 2009 год, после чего присоединился к Polygon Entertainment.

Читайте также


культураза рубежом

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика