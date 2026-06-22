Умер продюсер Клайв Дэвис, работавший с Pink Floyd и Уитни Хьюстон

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Известный американский музыкальный продюсер Клайв Дэвис скончался в возрасте 94 лет, сообщает газета New York Times со ссылкой на его семью.

По словам журналистов, родственники подтвердили факт смерти. Дэвис ушел из жизни у себя дома на Манхэттене в Нью-Йорке. В конце мая продюсера госпитализировали с инфекцией верхних дыхательных путей.

Дэвис родился 4 апреля 1932 года в Нью-Йорке. В 1967–1973 годах он возглавлял лейбл Columbia Records. В этот период он подписал контракты с ключевыми рок- и поп-исполнителями 1960-х и 1970-х годов, в том числе с Pink Floyd, Aerosmith, Брюсом Спрингстином и Билли Джоэлом.

В 1974-м после ухода из Columbia Records продюсер основал лейбл Arista. Именно он раскрыл талант певицы Уитни Хьюстон, сделав ее одной из самых успешных исполнительниц в истории.

В разные годы Дэвис руководил J Records, RCA Music Group и Sony Music Entertainment. За свою жизнь он получил пять премий "Грэмми", а в 2000 году его включили в Зал славы рок-н-ролла.