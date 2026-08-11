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11 августа, 09:15

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В Москве проверили более 16 тысяч сварных соединений на газовых сетях

Фото: mos-gaz.ru

В Москве с начала года специалисты АО "Мосгаз" проверили свыше 16 тысяч сварных соединений на газораспределительных сетях. Контроль проводят с помощью рентгенографии, ультразвуковой диагностики и визуально-измерительного метода, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

По словам генерального директора АО "Мосгаз" Михаила Вдовина, количество бракованных швов не превышает 3-4%. В этом году проверили на 400 соединений больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основным методом экспертного осмотра остается рентгенография. С ее помощью специалисты исследовали 10,5 тысячи соединений. В отдельных случаях для повышения точности результаты рентгеновского и ультразвукового контроля сопоставляют.

Выбор метода зависит от материала и толщины трубы, проектных решений, требований нормативных документов и условий на объекте.

Для проверки используют отечественное оборудование, в том числе роботизированные установки-кроулеры, способные перемещаться внутри труб, цифровые комплексы обработки данных и передвижные лаборатории. Это позволяет оперативно получать результаты и при необходимости корректировать работу сварщиков.

Ранее специалисты завершили реконструкцию газопровода среднего давления на Алтуфьевском шоссе. Работы начались в феврале 2026 года. Старые трубы заменили новыми стальными, также выполнили врезку новых инженерных коммуникаций.

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