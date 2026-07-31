Реконструкция газопровода среднего давления завершена на Алтуфьевском шоссе

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопровода среднего давления на Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Работы начались в феврале 2026 года. Старые трубы заменили новыми стальными, также выполнили врезку новых инженерных коммуникаций. В настоящее время газопровод введен в эксплуатацию и работает в штатном режиме.

Трубопровод прокладывали открытым способом – в районе проведения работ отсутствуют пересечения с другими инженерными сетями и плотная застройка. При этом специалисты приняли все меры, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Реконструкцию провели без прекращения подачи ресурса: закольцованная система обеспечила бесперебойное снабжение потребителей.

Обновленный газопровод оборудовали запорным устройством с электроприводом. Ключевые показатели круглосуточно контролируют дистанционно из центральной диспетчерской АО "Мосгаз". При нештатной ситуации специалисты могут удаленно перекрыть участок газопровода – на это уходит в среднем около полутора минут. После этого проводится проверка оборудования и при необходимости начинается ремонт.

Модернизация повысила надежность газоснабжения района. Трубопроводы среднего давления – важная часть распределительной системы столицы: они соединяют сети высокого и низкого давления, обеспечивая энергоресурсом жилые дома, промышленные предприятия и теплоэнергетические объекты.

Реализуемые в Москве проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры соответствуют целям национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее сообщалось, что строительство газопровода, который соединит деревни Романцево и Красную Пахру в Троицком административном округе, завершено на 75%. Его протяженность превысит 4 километра. Трубопровод станет частью сети газоснабжения, которая связывает крупную газораспределительную станцию с кольцевым газопроводом Москвы.