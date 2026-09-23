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23 сентября, 11:11

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Мурашко: норма потребления белка в день – до 1 грамма на килограмм веса

Мурашко назвал необходимую норму потребления белка в день

Фото: depositphotos/AntonMatyukha​

Норма потребления белка составляет 0,8–1 граммов на килограмм веса в день, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как следует из его презентации, представленной на I Всероссийском конгрессе с международным участием "Питание – путь к здоровью нации", такого объема обычно достаточно для здоровых взрослых. При этом для отдельных групп населения с повышенной потребностью в белке норма может достигать 1,6 грамма на килограмм веса в день.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что замена жирного красного мяса на качественную птицу может увеличить продолжительность жизни на 19–20%. При этом полностью отказываться от говядины и свинины не стоит, так как каждый вид мяса имеет свои преимущества.

По ее словам, птица – хороший вариант для пожилых людей и тех, кто испытывает трудности с перевариванием красного мяса. Например, индейка является более диетическим продуктом и легче усваивается организмом.

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