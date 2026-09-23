Певица Семенович планирует две свадьбы из-за живущих в Германии родителей жениха

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Певица Анна Семенович планирует провести свадьбу с возлюбленным Денисом в 2027 году, однако не исключает, что торжеств будет два. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Пока пара собирается отметить помолвку небольшим ужином в кругу самых близких друзей. По словам Семенович, осенью и зимой у артистов особенно плотные рабочие графики, а у Дениса сейчас также много времени требует запуск нового бизнес-проекта. Поэтому подготовку к свадьбе решили перенести на более спокойный период.

"Я не хочу огромную свадьбу на 150 человек. Хочется, чтобы пришли самые близкие люди. Может быть, даже сделаем вторую свадьбу не в Москве, а в Сочи, где тепло и море... Идей много, пока не решили", – добавила певица.

Еще одна причина, по которой 46-летняя артистка допускает проведение двух свадеб, связана с живущими в Германии родителями Дениса. Отец возлюбленного Семенович плохо переносит длительные перелеты. Поэтому певица рассматривает возможность сначала устроить торжество в Германии для его родственников, а затем провести еще одну свадьбу в России.

Семенович сообщила о помолвке с бизнесменом Денисом Шреером, опубликовав совместную фотографию с возлюбленным. На снимке артистка продемонстрировала кольцо с крупным прозрачным камнем.

Также о помолвке сообщила актриса Анастасия Крылова – ей сделал предложение Дмитрий Бузаев во время празднования своего дня рождения. Девушка призналась, что сначала удивилась, а позже почувствовала страх перед новым этапом отношений, однако считает, что перемены не повлияют на их пару. Молодые люди пока не определились с датой свадьбы. Крылова хотела бы провести торжество в России, чтобы рядом были близкие, а сама она была в белом платье и среди живых цветов.