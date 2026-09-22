Телеведущая Анфиса Чехова перенесла свадьбу из-за лечения собаки

Фото: legion-media.com/ТАСС/Александр Щербак

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала на "VK Лекториум", что отложила свадебное торжество с актером и продюсером Александром Златопольским из-за лечения собаки от лимфомы.

Как объяснила телеведущая, весь бюджет был израсходован на лечение питомца Чеховой в США.

"У нас в приоритете было вылечить собаку, а не сыграть роскошную свадьбу. Но мечты есть, поэтому, думаем, к следующему лету мы их воплотим", – добавила Чехова.

Кроме того, на днях пара отмечала годовщину со дня знакомства, но праздник не задался из-за ссоры супругов. В этот день они просто пошли спать.

Чехова познакомилась со Златопольским в 2024-м. Через год пара объявила о помолвке. В феврале этого года телеведущая вышла замуж за продюсера. Она признавалась, что долгое время боролась со страхом замужества и наконец работа над собой дала результаты.

Телеведущая тогда сообщала, что свадьба состоится в теплое время года на природе. У Чеховой есть 13-летний сын Соломон от брака с актером Гурамом Баблишвили. У Златопольского имеются две дочери от предыдущих отношений – Анастасия и София.

