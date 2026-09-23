Глава РСПП назвал временное управление активами западных компаний сигналом для ЕС

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Передача российских активов компаний западных стран во временное управление связана в том числе с необходимостью показать Европе готовность России к ответным мерам. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин, передает ТАСС.

По словам Шохина, в Евросоюзе продолжается обсуждение возможных способов вывести замороженные российские активы из-под юрисдикции Бельгии и передать их другому институту ЕС. Речь идет о планах распорядиться заблокированными резервами Центрального банка России.

Введение временного управления в отношении активов западных компаний, в том числе "Ашана" и "Лемана Про", Шохин назвал упреждающим сигналом европейской стороне. По его мнению, таким образом Россия демонстрирует, что попытка использовать замороженные российские активы может повлечь ответные действия.

При этом глава РСПП отметил, что в Европе, по всей видимости, такие сигналы не воспринимают должным образом. Он считает, что попытки найти способы использования российских активов, вероятнее всего, продолжатся.

"Поэтому здесь, я думаю, и европейцы будут искать варианты, как бы им поживиться нашими замороженными активами, ну и мы будем вынуждены реагировать симметрично, зеркально", – добавил Шохин.

Ранее Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Л. Е. В. Менеджмент" российских активов "Ашана", Nestle и компании "Ле Монлид", которая ранее работала под брендом "Леруа Мерлен".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил передачу во временное управление активов Auchan и Nestle их принадлежностью к компаниям из недружественных стран. По его словам, этот фактор учитывался при принятии соответствующего решения. Песков также заявил, что недружественные государства активно вовлечены в военные действия против России и нанесение украинских ударов по объектам мирной инфраструктуры.

