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Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Сингапуре, обыграв спортсменку из Белоруссии Александру Саснович.

Игра завершилась со счетом 6:2, 6:2. Андреева посеяна на турнире под первым номером. У Саснович не было номера посева.

В четвертьфинале россиянке предстоит выйти на корт с победительницей матча между американкой Алисией Паркс (без номера посева) и представительницей Канады Лейлой Фернандес, посеянной под шестым номером.

Ранее представительница Казахстана Елена Рыбакина впервые стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования прошли в Нью-Йорке. Она обыграла спортсменку из Белоруссии Арину Соболенко, сместив ее с первой строчки.

