Певец Стас Пьеха признался, что не участвует в реалити-шоу по личным причинам

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Певец Стас Пьеха заявил, что периодически получает предложения принять участие в реалити-шоу, но отказывается от них по личным причинам. Об этом сообщает канал "Звездач" в МАХ со ссылкой на слова артиста.

Одним из исключений для певца могло бы стать шоу "Титаны". Пьеха назвал его своим любимым проектом и признался, что хотел бы в нем поучаствовать.

"Это единственное шоу, где реально про спорт история. Для меня это как детская мечта – объединить лучших из разных видов спорта и посмотреть, кто из них сильнее. Сейчас я, как ребенок, смотрю "Титаны". Сейчас не пойду по причине того, что уже несколько лет суставы ремонтирую свои. Все, что связано с висами, мне нельзя. Я бы мечтал! Но мне нельзя висеть. Если мне починят плечи, то я пойду", – поделился певец.

Среди причин, по которым артист также отказывается от других реалити-шоу, он назвал плотный рабочий график. Пьеха вспомнил и об участии в "Последнем герое": после одного из тяжелых испытаний старая грыжа в шее дала о себе знать, из-за чего певец начал терять сознание и падать в обмороки.

При этом в самом шоу уход Пьехи представили иначе – зрителям показали, что он покинул проект, не выдержав жизни на острове.

Ранее певец Natan (настоящее имя – Алишер Мирзохонов. – Прим. ред.) заявил, что в ближайшие пару лет не будет участвовать в реалити-шоу. Он решил взять паузу от телепроектов и сосредоточиться на музыке. Певец отметил, что участие в таких программах может быть выгодным с финансовой и медийной точек зрения, однако затягивает артиста в формат реалити и меняет его статус.