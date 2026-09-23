Актеру Юнусову диагностировали аритмию после госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Актеру и юмористу Роману Юнусову диагностировали аритмию после госпитализации. Об этом РИА Новости рассказала его супруга.

Сейчас его состояние стабильное. Юнусов принимает назначенные лекарства и чувствует себя хорошо.

Артиста доставили в больницу вечером 20 сентября. Его самочувствие ухудшилось во время спектакля "Подыскиваю жену, недорого!" в "Театриуме на Серпуховке". Приехавшие на вызов врачи дождались завершения постановки и только потом увезли Юнусова на обследование. По словам самого актера, планировалось сдать анализы и снять кардиограмму.

До этого актер Владимир Торсуев попал в больницу. По его словам, госпитализация была плановой. Актер чувствовал себя нормально и собирался в скором времени вернуться в театр. При этом его близкие дополнительных комментариев по этой ситуации не давали.