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23 сентября, 15:16

Шоу-бизнес

Бизнесмен Роман Товстик заявил об отказах экс-супруги от мировых соглашений

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/elenatovstik

Бизнесмен Роман Товстик в беседе с РИА Новости рассказал, что неоднократно предлагал бывшей супруге Елене урегулировать споры о разделе имущества мирным путем.

"Я много раз предлагал Елене заключить мировое соглашение, закончить всю войну в СМИ. Но каждый раз она отвергала все предложения", – заявил он.

По словам Товстика, в договоре нажитая в браке недвижимость поделена пополам. Бизнесмен также выразил уверенность, что его бывшая жена подаст апелляцию и продолжит дальнейшие судебные тяжбы.

Ранее стало известно, что суд в Москве не удовлетворил иск Товстик к экс-супругу о признании брачного договора недействительным, а также о разделе совместно нажитого имущества.

Развод Товстиков произошел в конце сентября 2025 года. Они не смогли договориться о разделе имущества и подали иск по брачному договору.

При этом адвокат миллиардера Филипп Рябченко заявлял, что бывшая жена бизнесмена после развода получит всю оформленную на нее недвижимость. В частности, ей будет передан дом, стоимость которого составляет 600 миллионов рублей. Также Товстик ежемесячно будет содержать ее и выплачивать алименты.

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