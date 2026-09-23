23 сентября, 15:16Шоу-бизнес
Бизнесмен Роман Товстик заявил об отказах экс-супруги от мировых соглашений
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/elenatovstik
Бизнесмен Роман Товстик в беседе с РИА Новости рассказал, что неоднократно предлагал бывшей супруге Елене урегулировать споры о разделе имущества мирным путем.
"Я много раз предлагал Елене заключить мировое соглашение, закончить всю войну в СМИ. Но каждый раз она отвергала все предложения", – заявил он.
По словам Товстика, в договоре нажитая в браке недвижимость поделена пополам. Бизнесмен также выразил уверенность, что его бывшая жена подаст апелляцию и продолжит дальнейшие судебные тяжбы.
Ранее стало известно, что суд в Москве не удовлетворил иск Товстик к экс-супругу о признании брачного договора недействительным, а также о разделе совместно нажитого имущества.
Развод Товстиков произошел в конце сентября 2025 года. Они не смогли договориться о разделе имущества и подали иск по брачному договору.
При этом адвокат миллиардера Филипп Рябченко заявлял, что бывшая жена бизнесмена после развода получит всю оформленную на нее недвижимость. В частности, ей будет передан дом, стоимость которого составляет 600 миллионов рублей. Также Товстик ежемесячно будет содержать ее и выплачивать алименты.