Полина Диброва заявила о планах наказать Елену Товстик за нападки в свою сторону

Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина ответила на претензии многодетной матери Елены Товстик в свой адрес. Светская львица намерена решить все разногласия в суде. Подробности – в материале Москвы 24.

"За все ответит"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/polinadibrova; elenatovstik

Бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина вновь заговорила о недавнем разводе и выразила свое отношение к нападкам со стороны экс-жены ее нынешнего возлюбленного, Елены Товстик. В интервью "Рамблеру" светская львица отметила, что за все публичные обвинения в ее адрес Елена ответит по закону.





Полина Диброва экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Я считаю, что каждый видит свое. Какая ты мама, такое ты и в людях видишь. Я в людях вижу хорошее. Если хочешь скомпрометировать – придумаешь что угодно. У каждого свой бумеранг, каждый за все ответит. Я спокойно живу, с благодарностью к жизни и к людям вокруг себя. Елена ответит за все по суду и закону. Пока она не приведет свою голову в порядок, мне с ней отношения не восстановить.

Полина подчеркнула, что в сложившейся ситуации больше всего страдают дети. Сейчас Диброва живет с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком, двумя своими сыновьями от предыдущего брака, а также сыном и дочерью Романа от Елены Товстик.

"К сожалению, в нашей ситуации есть очень большой прокол: детям Романа не хватает мамы. Любить так, как родная мама, никто никогда не сможет. <...> Рассчитываю, что ситуация изменится, что у их мамы закончится период инфантильности и она все-таки займется своими детьми. Увы, они не знают, что такое мама в нормальном проявлении", – добавила Полина.

Диброва не первый раз реагирует на нападки Елены Товстик. Ранее она написала в своих соцсетях, что последний год живет в "информационном мусоре и бреде, который распространяет уязвленная собственным самолюбием женщина".





Полина Диброва экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Настоящая любовь только крепнет благодаря внешним нападкам. <...> Культурно молчу. Оплаченный алиментами хейт в мою сторону я тоже замечаю.

При этом в конце июля адвокат Полины Марина Дубровская заявила, что они действительно готовят иск против Елены.

"Мы вынуждены подать в суд иск о защите чести и достоинства. Понимаем, что для Елены это очередной способ напомнить о себе, но осознанно идем на это. Будем воспитывать неуча рублем и законом", – заявила Дубровская.

Дибровы развелись в сентябре 2025-го после 16 лет брака. Причиной стали отношения Полины с Романом Товстиком. Бизнесмен тоже вскоре развелся с супругой и матерью шестерых детей Еленой после 19 лет брака. Однако они до сих пор решают разногласия по поводу имущества и опеки.

"Развращает их"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elenatovstik

Радикальные меры Полины стали ответом на опубликованный Еленой пост в своих соцсетях 21 июля. Многодетная мать резко высказалась в адрес Дибровой, заявив, что та сначала стала "близкой подругой", а также крестной матерью их общего с Романом ребенка, а затем "предала всех".

Товстик написала, что отношения Полины и ее бывшего мужа якобы длились гораздо дольше, чем принято считать. Она также добавила, что все это негативно отразилось на ее детях, которые теперь живут в разных домах.

"Она спала с моим мужем 10 лет, отобрала моего родного сыночка Артема у меня. <...> Он жил с сестрой Агатой в одной комнате, 4 года жили, они не могут быть друг без друга, их разлучают, и они не видят друг друга год, очень редко на 15 минут для фото под присмотром отца. Мои дети страдают друг без друга", – написала Елена.

Многодетная мать также обвинила новую возлюбленную Романа Товстика в том, что та якобы подвергает их общих детей опасности.





Елена Товстик экс-супруга бизнесмена Романа Товстика Отец детей обесценивает мое материнство, называет меня суррогатной матерью, машиной по производству детей. Сожительница подвергает моих детей опасности, катает их без жилетов в открытом море, учит пить водку, отправляет в отели, где 18+ лет, развращает их.

Елена регулярно публикует в своем блоге посты о бывшем супруге и его нынешней возлюбленной. До этого она обвинила Романа в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и в том, что он решил упечь ее "в психушку, забрать всех детей и имущество", а также делилась подробностями их супружеской жизни.