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08 июля, 16:21

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10-летняя дочь Елены Товстик вмешалась в публичный конфликт родителей

"Не обижай маму": 10-летняя дочь Товстиков вмешалась в публичный конфликт родителей

Блогер, певица и мать шестерых детей Елена Товстик вновь обрушилась с критикой на бывшего мужа – бизнесмена Романа Товстика. Женщина посвятила экс-супругу несколько постов в соцсетях, а также разместила видео, на котором их общая 10-летняя дочь обратилась к папе. Подробности – в материале Москвы 24.

"Говорят, я просто рожала"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elenatovstik

Мать шестерых детей Елена Товстик обвинила бывшего мужа, бизнесмена Романа Товстика, в том, что тот назвал ее "конвейером".

"Говорят, я просто рожала – и на этом все, аж шесть раз. Что я не была мамой. Не кормила. Не играла. Не воспитывала", – написала Елена в своих соцсетях.

При этом женщина отметила, что каждому ребенку она "отдавала себя без остатка" и изучила, кто из детей как дышит во сне.

Знаете, как выглядит "конвейер"? Это бессонные ночи, когда держишь на руках сразу двоих, а третий плачет в соседней комнате. Это когда ты ешь стоя, спишь сидя, чтобы больной малыш не кашлял и спал на груди, потому что кто-то всегда нуждается в тебе больше, чем ты сама.
Елена Товстик
экс-супруга Романа Товстика

Елена отметила, что всегда была рядом и не пропустила ни первые шаги детей, ни их первые слова.

"Любовь не всегда громкая. Иногда она тихая – в тарелке супа, в выстиранной одежде, в сказке перед сном, которую ты читаешь уже с закрывающимися глазами. Вы не видели моей жизни – только сделали выводы. Но мои дети знают правду. И этого достаточно", – подчеркнула многодетная мать.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elenatovstik

Она также сопроводила пост видео с отдыха с 10-летней дочерью в Турции, которая передавала "привет папе". На другом видео девочка тоже обратилась к отцу.

"Папа, не обижай маму, моя мама – самая лучшая, она привезла меня в аквапарк, и я ее очень сильно люблю", – сказал ребенок.

Ранее Елена также опубликовала пост про экс-супруга, обвинив его в неуважении и в том, что тот перестал уделять внимание детям.

Весь год путешествовать с сожительницей, каждый месяц без детей. Отец года! <...> Дети ни разу никуда не слетали за год, обделенные вниманием отца. Сожительница жалуется, что у нее был самый сложный год в ее жизни, которая с миллиардером Товстиком летала каждый месяц без детей в Италию, Турцию, Мальдивы, Дубай, Аргентину, Грузию, Байкал, Китай, Тибет, Индию.
Елена Товстик
экс-супруга Романа Товстика

Подписчики в комментариях разделились на два лагеря. Одни поддержали Елену, другие в очередной раз посоветовали отпустить обиды и жить дальше.

"Унизительно для женщины так себя вести", "показательный пример того, что бывает с женщиной, которая полностью растворилась в мужике", – написала часть комментаторов.

"Я просто в шоке, что есть такие мужчины", "Леночка, пишите все, что считаете нужным. Они о вас не думали, когда дичь вытворяли", – высказались другие подписчики.

"Бестолковая трата семейного бюджета"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elenatovstik

Развод Товстиков произошел на фоне краха брака телеведущего Дмитрия Диброва: его экс-супруга Полина и Роман Товстик составили новую пару. При этом Дибровым удалось разойтись без публичных скандалов, дележа активов и взаимных обвинений, а развод Товстиков сопровождался имущественными спорами и разногласиями по поводу опеки над детьми.

При этом Елена регулярно попадает в скандалы, публикуя посты о бывшем супруге с обвинениями в недолжном исполнении родительских обязанностей или откровениями об их супружеской жизни.

Кроме того, в июне многодетная мать стала косвенным участником еще одного скандала. Полина Диброва рассказала в соцсетях, что подверглась жесткой атаке ботов. Экс-супруг бизнесвумен Дмитрий оказался в больнице, а Полина в это время была за границей. В комментариях ее раскритиковали и обвинили в равнодушии. Позже Диброва вышла на связь в соцсетях и заявила, что хейт был спланированной акцией.

"Насылать ботов – это заметно. Это рисует человека с нехорошей стороны. А еще это бестолковая трата семейного бюджета. Жить в иллюзиях – большая глупость, а жить жизнью других – еще большая", – заявила Полина.

И хотя она не назвала имен и напрямую никого не обвинила, многие пользователи Сети предположили, что речь шла именно о Елене Товстик.

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