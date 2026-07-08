Еврейский музей и Эрмитаж представят выставку живописца Рембрандта

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Еврейский музей и центр толерантности и Государственный Эрмитаж представят выставку голландского живописца Рембрандта ван Рейна. Об этом сообщило Агентство "Москва".

"Он вышел давно за рамки национального проекта – это общий московский, можно сказать, общероссийский музей, который представляет, кроме основной экспозиции, много выставок на самые разные темы, посвященные самым разным периодам в искусстве", – отметил гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода.

Он выразил надежду, что этот проект станет первым в долгой череде партнерских проектов. Вместе с тем, по его словам, музею очень важно представить Рембрандта и его сюжеты, связанные с Ветхим Заветом.

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, в свою очередь, обратил внимание на то, что десятки картин представлены по-новому, что является важной задачей для учреждения.

В пресс-службе Еврейского музея и центра толерантности уточнили, что в рамках проекта на площадке музея будут проходить выставки Государственного Эрмитажа. Их тематику музеи-участники определят совместно. Первая такая экспозиция будет посвящена ранним работам Рембрандта, который прославился портретами и автопортретами.

Вместе с тем в июле московские музеи подготовили насыщенную программу для горожан и гостей столицы. В частности, в Московской государственной картинной галерее народного художника СССР А. М. Шилова с 23 июля по 21 августа будет работать выставка "Цвет души на бумаге".