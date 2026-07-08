"Мосбилет" рассказал, какие необычные экскурсии подготовили музеи Москвы в июле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В июле московские музеи, подведомственные столичному департаменту культуры, подготовили насыщенную программу для горожан и гостей столицы. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Посетителей ждут выставки, концерты, лекции, прогулки по столице, интерактивные программы и бесплатные мероприятия в рамках Московской музейной недели. Билеты на все события доступны в сервисе "Мосбилет".

Пешеходные экскурсии от Дома Бурганова

Московский государственный музей "Дом Бурганова" приглашает на цикл экскурсий, которые раскроют историю, архитектуру и художественное наследие города. Участники прогуляются по окрестностям Арбата, пройдут от музея к храму Христа Спасителя, познакомятся с памятниками Великой Отечественной войны, произведениями Александра Бурганова и историческими кварталами

Экскурсия "Культурное наследие окрестностей Арбата" состоится 9, 17, 23 и 31 июля в 12:00, 14:00 и 16:00, программа "От музея до храма" – 16 и 30 июля в те же часы, а маршрут "От палат до модерна" запланирован на 10 и 24 июля в 14:00. Мероприятия рассчитаны на посетителей старше 12 лет.

Выставка "Полвека для книги" в Музее-квартире И. Д. Сытина

С 9 июля 2026 года по 27 июля 2027 года в музее-квартире работает выставка "Полвека для книги", приуроченная к 175-летию Ивана Сытина. Экспозиция раскрывает историю издательской империи "Товарищество И. Д. Сытина и Ко", феномен газеты "Русское слово", демонстрирует редкие высокохудожественные издания, освещает повседневную работу издательства и сотрудничество Сытина с крупнейшими писателями и художниками эпохи.

Часть материалов подготовлена при участии потомков Сытина. Выставка доступна посетителям старше шести лет, вход – по билету в музей.

Концерт-экскурсия "Студия" в Музее Скрябина

25 июля в 15:00 в Музее Скрябина пройдет концерт-экскурсия "Студия". Посетители узнают о связях Александра Скрябина с деятелями Серебряного века – Константином Бальмонтом, Валерием Брюсовым, Борисом Пастернаком, Алисой Коонен, Александром Таировым и многими другими.

Экскурсию проведет заведующий отделом научной работы музея Владимир Попков, а в концертной части прозвучат произведения в исполнении выпускницы Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и Российской академии музыки имени Гнесиных Софии Исрафиловой. Мероприятие предназначено для зрителей старше шести лет.

Для юных покорителей космоса в Музее космонавтики

11 июля Музей космонавтики проведет тематический детский день. Программа стартует в 11:30 в кинозале с интерактивной лекции "Космонавтика вчера и сегодня" от заместителя руководителя отдела научно-выставочной деятельности Павла Гайдука.

В 12:30 и 15:00 в зоне центра управления полетами пройдет мастер-класс "Космическая живопись". Вместе с аниматорами участники создадут рисунок космонавта в открытом космосе. Все материалы предоставит музей, готовые работы можно будет забрать с собой.

В 13:00 и 16:30 в кинозале покажут тематические серии мультсериала-мюзикла "Цветняшки", посвященные космосу, а в 17:00 состоится квиз "Окунаемся в космонавтику". Программа рассчитана на посетителей всех возрастов, вход – по билету в музей.

"Биоквиз" в Биологическом музее и "Биокластере"

11 июля в 16:00 в Биомузее на Малой Грузинской улице (дом 15) состоится квиз "Капибара. Капибара? Капибара!", приуроченный ко Дню капибары. Участников ждут непростые вопросы, неожиданные открытия и призы.

16 июля в 13:30 в "Биокластере" на площадке павильона № 31 "Геология" пройдет квиз "Секреты прошлого", посвященный палеонтологии. Он станет частью программы тематического дня в рамках Московской музейной недели. Мероприятие ориентировано на детей старше шести лет.

"Палеобум! Копай глубже" в Биологическом музее и "Биокластере"

16 июля с 12:00 до 17:00 Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева на Малой Грузинской улице, а также площадки "Биокластера" в павильонах № 31 "Геология" и № 28 "Пчеловодство" приглашают на мероприятия "Палеобум! Копай глубже". Они пройдут в рамках Московской музейной недели.

Гости познакомятся с основами палеонтологии, узнают, как формируются ископаемые и какую информацию они несут о древней природе, а на практических занятиях смогут изготовить собственные "ископаемые" сувениры. Программа предназначена для посетителей старше восьми лет.

"Цвет души на бумаге" в Галерее Александра Шилова

В Московской государственной картинной галерее народного художника СССР А. М. Шилова с 23 июля по 21 августа будет работать выставка "Цвет души на бумаге". В экспозиции представлены работы Шилова, выполненные цветным карандашом и акварелью.

Выставка располагается по адресу улица Знаменка, дом 5. Она доступна для посетителей старше шести лет. Вход – по билетам в музей.

Ранее сообщалось, что проект "Лето в Москве" подготовил программу в честь Дня семьи, любви и верности. Мероприятия можно будет посетить с 8 по 14 июля. В частности, 8-го числа в 17:00 на флагманской площадке "Мой район" в парковой зоне на улице Лукинской пройдет концертная программа "Ромашковая Русь".