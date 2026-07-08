В Мексике стали популярны парики из сахарной ваты

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В Мексике уличные торговцы едой придумали новый способ подачи сахарной ваты – они наматывают лакомство прямо на голову покупателям, сообщает телеканал "360".

Местные жители начали выстраиваться в очереди за такими париками. На опубликованных в Сети видеозаписях видно, как люди наклоняют голову над специальной машиной, делающей сахарную вату. Аппарат, в свою очередь, создает розовую "прическу" прямо поверх волос.

Ранее шанхайский ресторан, известный своей экологически чистой кухней, добавил в меню десерт из слоновьего навоза. Блюдо готовится из стерилизованных и высушенных фекалий слона с добавлением фруктового джема, пыльцы и медового сорбета.

При этом журналисты обратили внимание, что в Китае есть закон о требованиях к гигиене пищевых продуктов, однако неизвестно, соответствуют ли нормам подобные десерты, учитывая то, что они прошли дезинфекцию.