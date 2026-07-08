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08 июля, 15:01

Экономика

В Минпромторге РФ заявили об отсутствии дефицита в магазинах на фоне топливных ограничений

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Временные топливные ограничения в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, слова которого приводит РИА Новости.

Он объяснил, что действующие меры сказываются только на логистике, в частности, речь идет о процессе заправки транспортных средств, используемых для доставки товаров.

"Мы находимся в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом России и Минэнерго России, регионами, бизнесом – производителями и торговлей", – подчеркнул министр.

Алиханов также заверил, что ведомство внимательно следит за ценами на социально значимые товары, а в случае их изменения из-за ситуации с топливом готово принять соответствующие меры. Однако на данный момент таких сигналов от отраслей не поступало.

Ситуация на топливном рынке России продолжает оставаться напряженной с мая. В связи с этим правительство поручило профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям оперативно принимать все возможные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива.

Также было объявлено о масштабном импорте бензина из стран дальнего зарубежья, включая Индию, и о снижении требований к качеству топлива.

Данные шаги, по мнению эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, поспособствуют частичному разрешению кризиса уже к сентябрю. Согласно его прогнозам, с этого месяца начнется интенсивное снижение объема потребления бензина, которое продлится до ноября.

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