Минпросвещения РФ разрешило сокращать часы по ряду предметов в 1-м классе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Министерство просвещения России разрешило школам сократить общее количество часов на изучение ряда предметов в сентябре и октябре для адаптации первоклассников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо ведомства.

Нормы установлены в приказе № 729, согласно которому уменьшение часов касается предметов "Русский язык", "Литературное чтение", "Математика", "Окружающий мир", "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Труд (технология)". При этом содержание этих предметов остается неизменным. Также в приказе оговаривается максимально допустимый процент сокращения часов.

Исключение составляет "Физическая культура". Минпросвещения рекомендует не уменьшать количество уроков по этому предмету, поскольку детям младшего школьного возраста необходима двигательная активность.

Новые правила вступают в силу с 1 сентября, с этого же дня домашние задания для первоклассников полностью отменяются.

В настоящее время Министерство просвещения работает над утверждением нового стандарта обучения в 10–11-х классах. Он вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Согласно нововведению, программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, с включением навыков работы с технологиями искусственного интеллекта в перечень метапредметных результатов. Новый стандарт поможет школьникам учиться тому, что пригодится им в будущей работе.