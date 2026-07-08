Ограничения на полеты сняты в аэропорту Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Домодедово, сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.



Временные ограничения в обслуживании рейсов действовали в воздушной гавани днем 8 июля. В Домодедово принимали и отправляли самолеты лишь по согласованию с соответствующими органами.

До этого ограничительные меры вводились в этом аэропорту еще поздним вечером 7 июля. Их отменили лишь утром 8-го числа. Изменения в работе аэропорта были связаны с атакой БПЛА на Москву. По последним данным, ПВО уничтожили уже 11 беспилотников.

