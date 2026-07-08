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08 июля, 16:38

Политика

Трамп заявил, что планирует позвонить Путину

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Об этом американский лидер рассказал на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

"У нас будут переговоры сегодня (8 июля. – Прим. ред.)", – цитирует его ТАСС.

По словам Трампа, российский лидер добивается скорейшего завершения конфликта на Украине. Кроме того, он уверен, что Путин и Зеленский могут скоро встретиться. В это же время сам Трамп готов посетить украинское государство "в подходящее время".

При этом, как подчеркнул лидер Белого дома, Вашингтон не ставит перед собой никаких крайних сроков в вопросе достижения мирного решения. Однако Штаты будут работать над гарантиями безопасности Киеву. В их число может войти и "закрытие неба" над Украиной. Тем не менее президент США допустил, что урегулирование вообще не потребует предоставления каких-либо гарантий безопасности со стороны США.

Кроме того, Трамп фактически исключил вариант передачи Киеву ракет для систем Patriot, так как у Вашингтона их "не так много" и они нужны самим США. При этом Штаты могут дать лицензию Украине на самостоятельное производство этих систем.

"Мы покажем им, как это делать. Это очень сложно", – указал американский лидер.

Ранее Трамп подчеркивал, что на урегулирование конфликта на Украине настроены как Москва, так и Киев. Однако, по данным СМИ, Украина отвергла мирный план американского лидера, состоящий из 28 пунктов. Утверждалось, что Киев требует для себя более выгодных условий с учетом изменения ситуации на фронте.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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