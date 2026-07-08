ТАСС: блогер Лерчек сможет участвовать в судебном процессе по приостановленному делу

Фото: youtube.com/"Надежда Стрелец"

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) сможет участвовать в судебном процессе по уголовному делу, которое было приостановлено из-за выявленного у нее онкологического заболевания. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах со ссылкой на специалистов онкоцентра имени Н. Н. Блохина.

Собеседник агентства уточнил, что вместе с тем рекомендации врачей на период лечения включают ограничение физических нагрузок.

Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в выводе за границу более 250 миллионов рублей с помощью подложных документов. Суд отправил их под домашний арест, а в 2026-м приговорил Чекалина к 7 годам лишения свободы.

После рождения четвертого ребенка у блогера диагностировали онкологическое заболевание, в связи с чем ей изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Дело в отношении Чекалиной также приостановили до ее выздоровления.

Позднее в прокуратуру поступило обращение, в котором заявительница попросила проверить информацию о болезни Лерчек. Поводом стали публикации о том, что блогер, несмотря на рак, посещает спортзал и светские мероприятия.

Постановление о приостановке дела Чекалиной вынесла судья Екатерина Кузьмина, однако теперь процессом будет заниматься Джемал Курбанов. Адвокат Чекалиной Константин Третьяков, комментируя ситуацию, сказал, что пока не было оповещения о возобновлении судебного процесса.