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19 июня, 22:54

Шоу-бизнес

Защита Лерчек согласна на повторную экспертизу по приостановленному делу

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) спокойно отреагировала на инициативу прокуратуры провести повторную судебно‑медицинскую экспертизу, сообщил РИА Новости адвокат Константин Третьяков.

Поводом для назначения повторной экспертизы стали публикации о том, что Чекалина, несмотря на онкологию, посещает спортзал.

"Мы получили результаты очередного обследования. К сожалению, тяжелое заболевание никуда не ушло, диагноз подтвержден. Мы абсолютно спокойно относимся к инициативе надзорного органа о проведении повторной экспертизы", – указал Третьяков.

Адвокат также отметил, что защита до сих пор не получила официального уведомления о направлении обращения прокуратуры в суд.

Уголовное дело против Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина было возбуждено в 2024 году. Их обвинили в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Суд отправил их под домашний арест осенью 2024 года.

В 2026 году после рождения четвертого ребенка у Лерчек было диагностировано онкологическое заболевание. В связи с этим суд принял решение изменить ей меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Кроме того, дело в отношении Лерчек было приостановлено до ее выздоровления.

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