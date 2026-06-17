17 июня, 04:17Шоу-бизнес
Прокуратура просит назначить повторную экспертизу по делу блогера Лерчек
Фото: Агентство ''Москва''/Денис Воронин
Прокуратура попросила суд назначить блогеру Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) повторную комплексную судебно-медицинскую экспертизу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
"Очередную волну общественного возмущения вызвал тот факт, что подсудимая в день прохождения очередного сеанса химиотерапии поделилась с подписчиками информацией о том, что после обеда того же дня уже тренируется в спортзале фитнес-клуба, поднимает тяжести. Хотя до этого она публиковала информацию о том, что незадолго до этого перенесла операцию по восстановлению разрушенных метастазами позвонков", – указали в прокуратуре.
В ведомстве также просят проверить возлюбленного блогера Луиса Сквиччиарини. Соответствующее заявление прокуратура направила в Гагаринский суд Москвы.
В 2024 году против Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина было возбуждено уголовное дело. Их обвинили в выводе за границу более 250 миллионов рублей с помощью подложных документов. Суд отправил их под домашний арест, а в 2026-м году мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы.
В феврале текущего года Лерчек родила сына от Сквиччиарини. Спустя время у нее обнаружили злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем диагностировали рак желудка четвертой стадии.
В связи с заболеванием суд заменил блогеру домашний арест на запрет определенных действий. Уголовное дело также было приостановлено до выздоровления.
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