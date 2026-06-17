Прокуратура просит назначить повторную экспертизу по делу блогера Лерчек

Фото: Агентство ''Москва''/Денис Воронин

Прокуратура попросила суд назначить блогеру Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) повторную комплексную судебно-медицинскую экспертизу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

"Очередную волну общественного возмущения вызвал тот факт, что подсудимая в день прохождения очередного сеанса химиотерапии поделилась с подписчиками информацией о том, что после обеда того же дня уже тренируется в спортзале фитнес-клуба, поднимает тяжести. Хотя до этого она публиковала информацию о том, что незадолго до этого перенесла операцию по восстановлению разрушенных метастазами позвонков", – указали в прокуратуре.

В ведомстве также просят проверить возлюбленного блогера Луиса Сквиччиарини. Соответствующее заявление прокуратура направила в Гагаринский суд Москвы.

В 2024 году против Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина было возбуждено уголовное дело. Их обвинили в выводе за границу более 250 миллионов рублей с помощью подложных документов. Суд отправил их под домашний арест, а в 2026-м году мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы.

В феврале текущего года Лерчек родила сына от Сквиччиарини. Спустя время у нее обнаружили злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем диагностировали рак желудка четвертой стадии.

В связи с заболеванием суд заменил блогеру домашний арест на запрет определенных действий. Уголовное дело также было приостановлено до выздоровления.