"Зенит" объявил об уходе из клуба нападающего Дурана

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Колумбийский нападающий Джон Дуран покидает футбольный клуб "Зенит", сообщает пресс-служба клуба.

"Зенит" желает нападающему успехов на футбольном поле и за его пределами", – говорится в сообщении.

Уточняется, что договор аренды между сине-бело-голубыми и клубом "Аль-Наср" подошел к концу.

Дурану 22 года. В феврале он перешел в "Зенит" на правах аренды. За петербургский клуб футболист сыграл 9 матчей, отметившись 2 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что 39-летний вратарь "Зенита" Михаил Кержаков покинет клуб после завершения текущего сезона. В связи с этим заключительный домашний матч ФК против "Сочи" посвятят проводам игрока.