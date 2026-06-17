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17 июня, 03:48

Политика

США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

Фото: x.com/Southcom

Американские войска нанесли удар по предполагаемому судну наркоторговцев в восточной части Тихого океана. Об этом сообщает пресс-служба Южного командования США (SOUTHCOM).

"Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в Восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по наркотрафику", – говорится в сообщении армии.

В результате обстрела погиб один из наркоторговцев, еще двоим удалось выжить. Ни один из военных США не пострадал, добавили в командовании.

Ранее американские военные нанесли еще один удар по судну в восточной части Тихого океана. В результате инцидента погибли два человека, находившиеся на борту.

В марте президент США Дональд Трамп подписал документ о формировании новой военной коалиции для борьбы с наркокартелями при участии Вашингтона и стран Латинской Америки. По словам американского лидера, Штаты обладают передовыми вооружениями и могут применить их в борьбе с наркокартелями.

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