Экскурсия со свечными фонариками пройдет в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Экскурсия со свечными фонариками пройдет в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Мероприятие состоится 18 июня в 19:30 в музее "Огни Москвы", который расположен в Армянском переулке. В рамках экскурсии все желающие смогут прогуляться по историческим местам вместе со свечными фонариками.

В частности, желающим расскажут, где раньше находилась церковь Николы в Столпах, кто проживал в гробнице русского госдеятеля Артамона Матвеева, в каком поэт Федор Тютчев сочинил первое стихотворение и почему цоколь здания № 7 в Армянском переулке отделан серым мрамором.

Также организаторы вручат тем, кто посетит экскурсию, небольшие презенты. Записаться на данное мероприятие можно по телефону: 8 (495) 624-73-74. Кроме того, направить заявку можно на почту moscowlights@mail.ru.

Ранее стало известно, что с июня по октябрь в столице будут проходить бесплатные экскурсии, посвященные архитектурному развитию столицы. По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, программа позволит показать, как менялся облик города и какие градостроительные решения формируют современную столицу.

Маршруты охватят разные районы Москвы и познакомят участников с ключевыми архитектурными объектами, новыми подходами к развитию городской среды и проектами последних лет. Записаться на мероприятия можно через соцсети департамента градостроительной политики.

