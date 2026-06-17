Собянин сообщил об отражении атаки 19-го БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

К месту падения обломков БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб, которые устанавливают возможные последствия воздушной атаки.

Ранее подразделения ПВО уничтожили еще шесть дронов, летевших в сторону Москвы. Всего 17 июня над территорией столичного региона было сбито уже 19 вражеских беспилотников.

На фоне очередной попытки атаки БПЛА временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Домодедово – обе авиагавани отправляют и принимают самолеты по согласованию с соответствующими органами.