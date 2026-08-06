Собянин сообщил об отражении атаки уже восьми направлявшихся к Москве БПЛА

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Два вражеских беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны утром в четверг, 6 августа. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб уже прибыли к месту падения обломков и приступили к работе.

Ранее Собянин сообщил о том, что были уничтожены еще 3 украинских БПЛА на подлете к столице. Всего на данный момент было сбито 8 вражеских дронов.

На фоне отражения атаки БПЛА в аэропортах Домодедово и Внуково временно вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов. Авиагавани уже вернулись к штатной работе.