Воздушные силы Украины признали, что не сбили ни одной ракеты в ночной атаке

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Командование воздушных сил Вооруженных сил Украины признало, что не смогло сбить ни одной из ракет, выпущенных по стране в ночь на 5 августа, передает "Газета.ру".

В заявлении ведомства отмечается, что воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, а также подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем. Кроме того, в отражении атаки принимали участие мобильные огневые группы сил обороны Украины.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России нанесли удары по логистическим центрам в Киеве и Киевской области, которые были задействованы в цикле производства беспилотников. В частности, были уничтожены транспортно-логистический центр "Транс-логистик", логоцентр "Эпицентр" и логоцентр "МЛП-Чайка".

При этом украинский президент Владимир Зеленский призывал западных партнеров "немедленно" начать поставки средств противовоздушной обороны.

