Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 14:02

Происшествия

Тела убитых в Паттайе россиян передали родственникам

Фото: youtube.com/royalthaipolicetv

В Таиланде завершились следственные действия по делу об убийстве россиян Дианы и Романа Назимовых. Их тела передали родным, сообщает ТАСС со ссылкой на родственника Назимовых Константина.

По его словам, церемония прощания пройдет 6 августа. Во время нее также почтут память тайской семьи, которая погибла от рук тех же преступников.

Об исчезновении в Паттайе брата и сестры Назимовых стало известно 27 июля. В ходе поисков их мотоцикл нашли закопанным в водоотводном канале, после чего полиция задержала четверых подозреваемых.

Фигуранты признались, что несовершеннолетнего россиянина застрелили, а его 22-летнюю сестру забили до смерти. Правоохранители предположили, что мотивом нападения могло стать намерение завладеть мотоциклом.

При этом на месте, где обнаружили тела Назимовых, находилось два захоронения. В одном было два тела, в другом – еще три.

Читайте также


происшествияза рубежом

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика