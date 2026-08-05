Тела убитых в Паттайе россиян передали родственникам

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В Таиланде завершились следственные действия по делу об убийстве россиян Дианы и Романа Назимовых. Их тела передали родным, сообщает ТАСС со ссылкой на родственника Назимовых Константина.

По его словам, церемония прощания пройдет 6 августа. Во время нее также почтут память тайской семьи, которая погибла от рук тех же преступников.

Об исчезновении в Паттайе брата и сестры Назимовых стало известно 27 июля. В ходе поисков их мотоцикл нашли закопанным в водоотводном канале, после чего полиция задержала четверых подозреваемых.

Фигуранты признались, что несовершеннолетнего россиянина застрелили, а его 22-летнюю сестру забили до смерти. Правоохранители предположили, что мотивом нападения могло стать намерение завладеть мотоциклом.

При этом на месте, где обнаружили тела Назимовых, находилось два захоронения. В одном было два тела, в другом – еще три.

