05 августа, 08:35Происшествия
МИД Таиланда передал Лаврову соболезнования в связи с убийством в Паттайе
Фото: kremlin.ru
Министерство иностранных дел Таиланда передало главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову письмо с соболезнованиями в связи с гибелью российских граждан Дианы и Романа Назимовых в Паттайе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таиландский МИД.
Письмо от имени заместителя премьер-министра и министра иностранных дел страны Сихасака Пхуангкеткеоо российскому министру передала директор департамента по европейским делам Сомруди Пупхонанак на встрече с послом России Евгением Томихиным.
"Таиланд придает большое значение этому делу (убийству россиян. – Прим. ред.). Таиландские власти будут в полной мере сотрудничать с российскими коллегами", – отметило ведомство.
27 июля стало известно об исчезновении в Паттайе брата и сестры Назимовых. В ходе поисков их мотоцикл нашли закопанным в водоотводном канале, после чего полиция задержала четверых подозреваемых.
По версии следствия, фигуранты признались, что убили 17-летнего Романа и его 22-летнюю сестру Диану, чтобы завладеть их мотоциклом. Подозреваемым грозит смертная казнь. Мать погибших заявила, что смерть ее детей помогла остановить серию убийств в городе.