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05 августа, 08:35

Происшествия

МИД Таиланда передал Лаврову соболезнования в связи с убийством в Паттайе

Фото: kremlin.ru

Министерство иностранных дел Таиланда передало главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову письмо с соболезнованиями в связи с гибелью российских граждан Дианы и Романа Назимовых в Паттайе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таиландский МИД.

Письмо от имени заместителя премьер-министра и министра иностранных дел страны Сихасака Пхуангкеткеоо российскому министру передала директор департамента по европейским делам Сомруди Пупхонанак на встрече с послом России Евгением Томихиным.

"Таиланд придает большое значение этому делу (убийству россиян. – Прим. ред.). Таиландские власти будут в полной мере сотрудничать с российскими коллегами", – отметило ведомство.

27 июля стало известно об исчезновении в Паттайе брата и сестры Назимовых. В ходе поисков их мотоцикл нашли закопанным в водоотводном канале, после чего полиция задержала четверых подозреваемых.

По версии следствия, фигуранты признались, что убили 17-летнего Романа и его 22-летнюю сестру Диану, чтобы завладеть их мотоциклом. Подозреваемым грозит смертная казнь. Мать погибших заявила, что смерть ее детей помогла остановить серию убийств в городе.

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