Собянин сообщил об уничтожении еще 6 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО России уничтожили еще шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Мэр уточнил, что на место падения обломков прибыли экстренные службы.

Атака вражеских дронов на столицу началась ночью в среду, 17 июня. В настоящее время ликвидировано 18 БПЛА, направлявшихся в сторону города.

На фоне этого в аэропортах Внуково и Домодедово действуют временные ограничения. Авиагавани отправляют и принимают самолеты по согласованию с соответствующими органами.