Москвичка пострадала в результате атаки БПЛА в Ярославской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Москвичка пострадала в результате атаки украинских дронов в Ярославской области. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Евраев.

"На регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. К сожалению, в результате атаки в Некоузском округе пострадала жительница города Москвы", – написал глава области в мессенджере MAX.

Пострадавшая была госпитализирована, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Евраев также предупредил, что на территории Ярославской области еще могут находиться фрагменты беспилотников, важные для следствия. При их обнаружении нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить о местонахождении фрагментов по номеру 112.

Также в результате ночной атаки БПЛА еще 6 человек пострадали в Подмосковье. Четверо мужчин получили ранения в Электростали, двоих из них госпитализировали. В Котельниках пострадал 57-летний мужчина, а в Воскресенске получила ранения 13-летняя девочка. Помимо этого, были повреждены здания.

Следственный комитет России начал расследование по данному факту. Ведомство также даст правовую оценку другим эпизодам, связанным с атаками на гражданское население.