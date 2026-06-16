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16 июня, 15:13

Происшествия

СК расследует атаку БПЛА на Подмосковье, где пострадали шесть человек

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет России проведет расследование после атаки БПЛА в Московской области, в результате которой пострадали несколько человек. Об этом сообщает ведомство в МАХ.

Следователи также дадут правовую оценку другим эпизодам, связанным с атаками на гражданское население в российских регионах.

В СК отметили, в Сватовском муниципальном округе ЛНР после удара беспилотника пострадали трехлетняя девочка и ее мать. На данный момент ребенок находится в тяжелом состоянии. Кроме того, был ранен человек в поселке Новоайдар в результате атаки на гражданский грузовой автомобиль.

В городе Шебекино Белгородской области мирный житель получил проникающее осколочное ранение живота после детонации дрона. Еще один человек пострадал в поселке Рулитино Беловского района Курской области, где беспилотник атаковал автомобиль.

"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", – говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в результате атаки БПЛА, которая произошла ночью 16 июня, пострадали шесть человек. Ранения получили четверо мужчин в Электростали, 57-летний мужчина в Котельниках и 13-летняя девочка в Воскресенске, у нее колото-резаная рана бедра.

В Электростали обломки дрона повредили остекление фасада с 4-го по 16-й этажи, в Раменском округе загорелась кровля двухэтажного дома, пострадали частный дом в Солнечногорске и административное здание в Черноголовке.

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