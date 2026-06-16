Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Шесть человек пострадали в Подмосковье в результате ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в MAX.

По его данным, четверо мужчин получили ранения в Электростали, в поселке Случайном. Двоих из них госпитализировали. В Котельниках, в микрорайоне Парковом, пострадал 57-летний мужчина, а в Воскресенске, в деревне Цибино, получила ранения 13-летняя девочка. У нее диагностировали колото-резаную рану левого бедра.

Помимо этого, были повреждены здания – например, в Электростали, на проспекте Ленина, обломки дрона повредили остекление фасада с 4-го по 16-й этажи, а также с 12-го по 16-й этажи в строящемся доме.

Кровля двухэтажного кирпичного дома загорелась в Раменском округе, в деревне Григорово. Остекление и сайдинг частного дома повредили в Солнечногорске, в деревне Дурыкино. Также фасад административного здания пострадал в Черноголовке.

Воробьев добавил, что за ночь и утро над Московской областью было уничтожено 86 беспилотников. На всех местах падения работают сотрудники МЧС, экстренные службы и пожарные. В то же время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Атака беспилотников на Москву фиксировалась с утра 16 июня. В результате один из дронов повредил объект на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Спустя время на территории МНПЗ возник пожар, однако в настоящий момент он полностью потушен. На работе предприятия ЧП не сказалось.

