Пожар на МНПЗ полностью ликвидирован

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание, которое возникло на Московском нефтеперерабатывающем заводе, полностью потушили. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

По данным ведомства, ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не сказался на работе предприятия.

Объект МНПЗ оказался поврежден одним из БПЛА. Спустя время стало известно, что на территории МНПЗ возник пожар, который был оперативно локализован. Сергей Собянин сообщил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Атака БПЛА фиксировалась с утра 16 июня. На данный момент на подлете к Москве было сбито 60 дронов.

